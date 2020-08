Genshin Impact : le Zelda Breath of The wild chinois dévoile son gameplay dans un trailer

Dans un premier temps, lors de ses premières présentations, Genshin Impact, un jeu chinois initialement en développement sur PC, mobiles et Playstation 4, a déclenché la fureur des fans de Nintendo, considérant le jeu comme un plagiat éhonté de The Legend of Zelda : Breath of The Wild (souvenez-vous.) Depuis, non seulement le jeu a été annoncé sur Nintendo Switch mais il a su au fil de ses trailers (et de ses phases de présentation notamment via sa bêta) imprimé son propre style même si l'inspiration"du dernier Zelda (jusque dans les menus) est toujours là, et que l'on reconnaît même l'influence d'autres épisodes de la Legend !

Il n'en reste pas moins que beaucoup de joueurs attendent désormais le jeu si ce n'est avec impatience, tout du moins avec curiosité.Cependant, si Genshin Impact est bien prévu sur Nintendo Switch, il faut préciser que pour le moment nous ne disposons d'aucune information concrète ne serait-ce qu'au sujet de sa date (ou fenêtre) de sortie...

En attendant d'en découvrir plus, Genshin Impact laisse découvrir son gameplay avec un trailer spécial sur PS4- à voir ci-dessous.