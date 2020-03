Genshin Impact : le jeu chinois "inspiré" par Zelda Breath of The Wild aura droit à sa beta fermée

Alors que certains joueurs crient au plagiat éhonté de Zelda Breath of The Wild et que d'autres prétendre que le jeu est totalement différent, Genshin Impact continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à sa sortie sur mobiles, PC et consoles dont la Nintendo Switch un peu plus tard cette année. Ayant défrayé la chronique lors de son annonce sur PS4 (souvenez-vous) le jeu semble au fur mesure de son développement trouver son propre style même si on retrouve encore de nombreux éléments issus du jeu de Nintendo (le fait de pouvoir grimper partout, certains monstres, les menus, etc...) On devrait pouvoir juger de tout ça et de son degré de finition grâce à une béta fermée annoncée sur PC et mobile à partir du 19 mars. Malheureusement pour le moment, aucune bêta n'est annoncée sur Nintendo Switch. Cependant, cela peut changer et en attendant retrouvez le dernier trailer du jeu ci-dessous.