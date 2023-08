Genshin Impact : les accusations de plagiat de Zelda Breath of The Wild ont fait pleurer les développeurs

Souvenez-vous : en août 2019 , l'annonce de l'arrivée sur PS4 d'un jeu chinois nommé Genshin Impact avait déchaîné les passions (voir ICI). A ce moment là, personne n'avait encore joué au jeu mais les premières images laissaient penser que le titre était un plagiat éhonté de The Legend of Zelda Breath of The Wild et, surtout, une façon à peine déguisée, de porter l'exclusivité de Nintendo sur la console de Sony. Depuis, le jeu s'est révélé être un free-to-play spectaculaire et il s'est s'imposé sur PC, mobiles et Playstation en mobilisant une belle communauté de fans et en rapportant des milliards de dollars de revenus grâce à sa mécanique de gatcha.

Lors de l'événement Genshin Impact FES 2023, Lie Wei, le président de miHoYo, le studio de développement du jeu, est revenu avec émotion sur le lancement difficile du titre, révélant à quel point les réactions exacerbées suscitées par la présentation du jeu et le lancement de la béta fermée avaient affecté les développeurs.

A ce moment là, les membres de l'équipe étaient fiers du travail accompli et excités à l'idée de faire enfin découvrir leur jeu aux joueurs. Autant dire qu'ils ne s'attendaient pas à un tel drama et à un tel déchaînement de hargne- certains allant même jusqu'à pulvériser leur PS4 ! C'était tellement inattendu et violent que d'après miHoYo, certains (jeunes) développeurs étaient en pleurs et dans l'incompréhension la plus totale, se demandant ce qu'ils avaient pu faire de mal !

Dès le départ, les développeurs ont toujours cité Zelda BOTW comme une source d'inspiration importante de Genshin Impact (en même temps, il aurait été difficile de faire autrement) mais ils ont toujours expliqué qu'à l'arrivée, l'expérience de jeu était très différente.

Et finalement, trois ans après le lancement du jeu, on peut dire que ces débuts houleux ne sont plus qu'un lointain souvenir qui font partie de l'histoire du jeu. Notez qu'une version Switch de Genshin Impact a été annoncée en 2020 (peut-être aussi pour calmer les esprits) mais elle a totalement disparu des radars même si, à priori, elle reste toujours d'actualité.

Retrouvez-ci-dessous le passage de du discours de Lie Wei lors du Genshin Impact FES 2023 publié et traduit sur X par tokinohikaru_00

