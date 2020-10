Genshin Impact est-il un plagiat de Zelda Breath of The Wild ?

Bien avant sa sortie, Genshin Impact a déchaîné les passions notamment chez les fans de The Legend of Zelda : Breath of The Wild qui n'en n'ont vu qu' un plagiat éhonté (voir nos news précédentes.) Depuis le jeu est sorti sur différentes plateformes (PS4, Windows, mobiles...) et on peut donc juger sur pièces en attendant que le jeu ne se décide à débarquer sur Nintendo Switch.

Alors, Genshin Impact est il un clone / plagiat de Zelda : Breath of The Wild ? Si la réponse n'est peut-être finalement pas aussi évidente qu'on pourrait le penser, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour prétendre que Genshin Impact n'a rien à voir avec le jeu de Nintendo. On notera à ce propos que les plus ardents défenseurs du jeu qui le trouvent non seulement très différent mais aussi bien supérieur à Breath of The Wild sont généralement des personnes qui n'ont pas ou plus de Nintendo Switch et/qui n'ont très souvent pas aimé le dernier Zelda- voire l'ont même détesté ! A contrario, on remarque aussi que bien souvent, ceux qui rejettent d'emblée Genshin Impact jouent principalement voir uniquement sur Switch et évidemment adorent Zelda : Breath of The Wild. Alors, la réponse se trouve-t-elle au milieu ?

Zelda est LA licence phare de Nintendo; celle qui est en capacité de réunir tous les joueurs quelque soit leur console de prédilection mais aussi d'égaler voire de surpasser les "grosses" licences des consoles concurrentes. C'est une licence fédératrice mais aussi pour les fans de Nintendo, une licence valorisante. Elle est donc très importante. Le problème, c'est que la puissance des dernières consoles Nintendo s'est retrouvée toujours bien en-dessous de celle de ses concurrentes ce qui fatalement a eu une incidence sur les derniers opus qui n'ont pu se hisser à la hauteur des gros jeux adverses, ne serait-ce que techniquement parlant,. Difficile en effet pour Zelda Skyward Sword, sorti en 2011 sur Wii, de se placer à l'avant-garde de la production vidéoludique comme Ocarina of Time avait su le faire en 1998 sur N64, une console à l'époque bien plus puissante que ces concurrentes.

Alors attention cela n'a pas empêché Skyward Sword ou même Twillight Princess de s'imposer dans le cœur des gamers mais il est vrai qu'avec Zelda, les joueurs ont tendance à réclamer l'exceptionnel...Ce n'est pas simplement un bon jeu ni même un très bon jeu que les fans réclament... Zelda doit montrer la voie. Et c'est exactement ce qu'à fait Zelda Breath of The Wild.

Cela faisait plusieurs années que Nintendo voulait renverser la table à thé et surprendre les joueurs avec Zelda. Seulement dès que la société s'éloignait trop de la formule originale, les joueurs boudaient car ils ne reconnaissaient plus leur licence adorée et à contrario, lorsque Nintendo restait trop proche de ce qui faisait le succès de la licence, les fans le lui reprochaient aussi en déplorant rejouer toujours au même jeu- en moins bien en plus... Cependant avec Zelda : Breath of The Wild, Nintendo a finalement réussi à revoir les conventions qui régissent la licence Zelda depuis sa création tout en opérant un magistral retour aux sources.

Alors certes, techniquement, le jeu était toujours à la traîne par rapport aux "gros" jeux concurrents mais à dire vrai c'est un aspect qu'on oubliait assez vite en jouant et pas simplement à cause du parti prix graphique "animé".

Breath of The Wild est un jeu qui permet aux fans de retrouver les sensations du jeu original sur NES lorsqu'après avoir reçu l'épée, ils se retrouvaient livrés à eux-mêmes sans aucune instruction et sans savoir ce qu'il fallait faire.. C'est un véritable jeu bac à sable avec lequel on peut s'amuser pendant des heures, principalement grâce à son moteur physique assez hallucinant qui incite le joueur à pratiquer toutes sortes d'expériences et d'essais. Le jeu impose aussi une construction étonnante et de nouveaux mécanismes de jeu avec un monde ultra ouvert permettant aux joueurs d'aller ou il souhaite dès le départ au point de pouvoir quasiment dès la première heure aller botter l'arrière train du boss final ! C'est l'école Nintendo dans toute sa splendeur puisque c'est le joueur et lui seul qui décide de son aventure, de son rythme et même de sa difficulté. C'est un point important qui explique aussi pourquoi certains joueurs qui préfèrent être emporter dans une grande aventure et confrontés à des pièges et à des difficultés à surmonter, rejettent le jeu en ayant l'impression qu'il ne s'y passe rien.

L'une des grandes nouveautés du jeu est la liberté de mouvement offerte aux joueurs grâce à la possibilité de pouvoir grimper partout : sur les murs, les arbres, les rochers, les falaises, etc. C'est aussi l'ajout des modules qui remplacent les items ainsi que les armes cassables et les ressources à collecter à même le sol, etc...

Zelda : Breath of The Wild est un jeu est un jeu qui s'est imposé comme un classique instantané créant quasiment un genre. C'est une exclusivité Nintendo qui rend "fier" les possesseurs de la console. Sur Nintendo Switch, il y a peu d'exclusivités de cette envergure (ou alors dans des genres plus enfantins ou familiaux comme les Mario, etc.) et c'est ce qui explique les réactions violentes lors des premières présentations de Genshin Impact alors annoncé comme exclusivité PS4.

Evidemment, c'était assez puéril comme réaction et avec le temps, les choses se sont bien évidemment tassées surtout qu'au fil des présentation le jeu a su aussi mettre en avant ses différences et puis, aussi, a été annoncé sur Nintendo Switch. Il est en outre normal qu'un jeu à succès en inspire d'autres. l'inspiration n'étant pas forcément du plagiat. Genshin Impact est le premier "Gros" jeu qui a revendiqué sa filiation avec Breath of The Wild mais aussi avec GTA tout en mettant en avant sa propre identité et ses propres qualités. Il est développé par le développeur chinois miHoYo.

Pour autant, soyons honnête : on retrouve énormément d'éléments du jeu de Nintendo dans Genshin Impact. Evidemment, Nintendo n'a pas inventé le monde ouvert mais la manière dont celui de Genshin Impact est agencé, et même présenté est très proche de celle de Nintendo sans même parler du style graphique. Par moment, c'est assez confondant même si, sur PS4, le jeu Genshin Impact est vraiment très beau avec des tas de petits détails et des gerbes de couleurs qui explosent dans tous les sens. Techniquement, le jeu chinois est bien au dessus du jeu de Nintendo même si on remarque un manque de finition parfois, des baisses de framerate et quelques bugs ici ou là. Si vous aimez le style manga, vous ne pourrez que succomber à ce titre (malgré un côté assez cliché des personnages.) qui s'inspire aussi d 'autres jeux notamment les Tales of ou encore Ni no Kuni 2.

Cependant Zelda Botw est la référence la plus évidente- et pas simplement pour son monde ouvert à Zelda. On retrouve aussi pas mal de mouvements de base dans le personnage principal qui peut grimper partout et voler / planer... Il y a même des équivalents aux pouvoirs des Prodiges ! Certains monstres dont on retrouve d'ailleurs la barre de vie semblent avoir été décalqués sur le jeu de Nintendo. Le plus incroyables ce sont les camps des monstres qui sont identiques avec la même sarabande infernale et les mêmes réactions des vilains ! On se croirait vraiment dans BOTW ! La manière de récolter les ressources, de résoudre certains puzzles, de chasser voire même de cuisiner... Il y a vraiment beaucoup de points communs (comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous) et il est difficile sérieusement de prétendre le contraire.

Après, en jouant, on se rend assez vite compte que les deux titres ne sont pas basés sur les mêmes mécanismes et que Genshin Impact est bien plus orienté action que Zelda. Si Zelda est avant tout basé sur l'exploration au détriment de la narration, dans Genshin Impact, la narration tient une place prépondérante. Il faut en outre monter une équipe de façon à accéder à différentes compétences qui peuvent sinon faire défaut sachant que les combats sont vraiment très importants dans Genshin Impact. Le jeu propose en outre beaucoup de défis et de choses à faire. Tous les jours du contenu supplémentaire est disponible avec une remise à zéro chaque semaine. C'est un jeu connecté en permanence et là encore il se distingue de Zelda. D'ailleurs, on peut jouer (au bout d'un certain temps) à plusieurs en coop dans les donjons (uniquement) ce qui n'est malheureusement pas possible dans Zelda...

Genshin Impact est un jeu gratuit (ce qui est d'ailleurs assez sidérant vu sa qualité globale) ce qui forcément est (à priori) un point positif. Zelda coûte près de 50/60€ alors que genshin Impact est gratuit et permet de jouer directement sans débourser le moindre cents. Après, évidemment, si vous connaissez un tant soit peu la vie, vous savez forcément que rien n'est jamais gratuit. Le jeu incite fortement à l'achat et même si beaucoup de joueurs vous diront que l'on peut facilement s'amuser sans débourser d'argent (avec les restrictions inhérentes au système des gachas /loterie qui peut souvent être frustrant) c'est un jeu qui peut, au final, revenir cher si vous ne faîtes pas attention. Le jeu demandera de toute façon pas mal d'investissement en jouant chaque jour plusieurs minutes car tout est fait pour vous inciter à revenir sachant que sans argent, la progression sera beaucoup plus lente.

A l'arrivée, si Genshin Impact emprunte énormément d'éléments à Zelda, il est vraiment très différent et on peut aimer l'un sans aimer l'autre et même aimer (ou ne pas aimer) les deux malgré ou à cause de leurs différences. Pour le moment, Genshin Impact n'a pas de date de sortie sur Nintendo Switch et la phase béta n'a d'ailleurs pas commencé. Vu le nombre de free-to-play à succès que l'on trouve sur Nintendo Switch, on peut penser que Genshin Impact pourra facilement y faire sa place aux côté de Fortnite, Rogue Company ou encore Spellbreak... On vous en reparlera à ce moment là. En attendant vous pouvez télécharger le jeu sur PS4, PC, ios et /ou Android sur le site officiel.