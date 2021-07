Zelda Breath of The Wild : la Master Sword devient L'Epée de Légende Explosive

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu qui continue, plus de quatre ans après sa sortie à faire l'actualité des jeux vidéo grâce à aux secrets, aux astuces de joueurs ou encore aux petits détails incroyables que l'on continue de découvrir. Le jeu fait aussi régulièrement la une grâce à différents exploits de joueurs utilisant des mods ou des glitchs. Récemment, nous vous avons ainsi montré comment obtenir, la Master Sword ou l'Epée de Légende, très simplement en utilisant juste un peu de bois et de feu (voir ici.) Aujourd'hui, on découvre un nouveau glitch, un peu plus difficile à mettre en œuvre qui transforme la Master Sword en... flèche explosive ! Cet exploit de l'aveu même de son créateur, RinHara5aki est assez complexe à réaliser. mais si vous voulez voir ce que cela donne, retrouvez une vidéo ci-dessous. Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus d'infos sur Reddit (en anglais)

Pour tout savoir sur The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, n'oubliez pas nos news précédentes ni notre test : Zelda est une fête !

LIRE AUSSI : ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?

VOIR AUSSI: