Zelda Breath of The Wild : un hacker arrêté au Japon pour avoir vendu des sauvegardes modifiées du dernier Zelda

On savait que Nintendo ne plaisantait pas avec les sites proposant des ROMS de ses jeux ou avec les hackers piratant ses serveurs, on apprend qu'il ne rigole pas non plus avec les personnes qui proposent des sauvegardes modifiées de ses jeux. Un ressortissant chinois de 27 ans dénommé Ichimin Sho résidant actuellement à Tokyo vient d'en faire les frais. En avril dernier, ce jeune homme a publié une annonce sur un site de commerce électronique japonais dans laquelle il proposait une sauvegarde présentée comme "ultime" pour The Legend Of Zelda: Breath of The Wild contre 3 500 yens (soit plus ou moins 26€.) Il s'agissait en fait d'une sauvegarde modifiée permettant d'améliorer à la demande, les statistiques et les capacités du héros du jeu. Si son annonce a trouvé preneur, elle a surtout été repérée par la police préfectorale de Niigata qui l'a arrêté ce jeudi pour violation de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Ichimin Sho a reconnu les faits et même révélé qu'il vendait des données de sauvegarde de jeux vidéo piratées depuis des années pour un montant estimé à 10 millions de yens (soit plus ou moins 76 000 euros.) .

Alors, à dire vrai, on ne sait pas vraiment ce que risque Ichimin Sho, d'autant plus qu'il n'est que le revendeur; la personne ayant réellement modifié les sauvegardes étant à ce jour non identifiée... Cependant, il faut noter que ce n'est pas la première fois cette année que la loi sur la prévention de la concurrence déloyale conduit à une arrestation pour des ventes illicites de données Nintendo Switch au Japon . En février dernier, un japonais de 23 ans nommé Kazuki Kawamatsu s'est en effet, lui aussi retrouvé derrière les barreaux pour avoir vendu des Pokémon personnalisés / modifiés pour le jeu Pokémon Epée et Bouclier.

De quoi, peut-être faire réfléchir les hackeurs en herbe... Evidemment, si d 'autres infos nous parviennent, ce post sera mis à jour. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.