Trois ans de prison ferme pour le hacker américain qui avait volé des informations confidentielles concernant la Nintendo Switch

Ryan S. Hernandez alias "RyanRocks" sur le net, vient d'être condamné devant le tribunal de district américain de Seattle à trois de prison ferme pour des crimes fédéraux liés au vol et à la divulgation d'informations confidentielles obtenues en piratant les serveurs de Nintendo mais aussi pour détention d'images pédopornographiques trouvées dans son ordinateur (souvenez-vous.) Deux chefs d'inculpation que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 an s, avait reconnu en janvier 2020 en plaidant coupable.

Cela faisait plusieurs années que Ryan S. Hernandez se livrait à des opérations de piratage des serveurs de Nintendo. En 2016, alors âgé de 16 ans, il avait ainsi dérobé des informations inédites et confidentielles sur la Nintendo Switch qu'il avait ensuite feuilletonné sur le net alors que la console n'était pas encore sortie. A l'époque, eu égard à son jeune âge et à l'absence d'antécédent, la justice (et Nintendo) s'était montrée clémente contre la promesse d'un retour sur le droit chemin. Une promesse qui ne sera donc pas tenue puisqu'en 2018, Ryan S. Hernandez s'introduira une nouvelle fois sur les serveurs de Nintendo pour en récupérer des informations confidentielles et qu'il ne trouvera rien de mieux que de s'en vanter sur les réseaux sociaux- ce qui conduira à son arrestation. C'est à ce moment là que le FBI trouvera dans les ordinateurs de l'inculpé, à côté des jeux piratés et des fichiers Nintendo confidentiels, plus d'un millier de vidéos et d'images à caractère pornographique. Pour ces faits, Ryan S. Hernandez encourait plus de 20 ans de prison (dont 5 pour le piratage...) Finalement, Ryan S. Hernandez a donc été condamné à trois ans de prison ferme et à sa sortie, à sept ans de mise à l'épreuve. Il devra en outre s'inscrire sur le fichier des délinquants sexuels.

Retrouvez la traduction du communiqué officiel émanant de la justice américaine :

Un homme de 21 ans à Palmdale, en Californie, a été condamné à trois ans de prison aujourd'hui devant le tribunal de district américain de Seattle pour des crimes fédéraux liés à son programme de piratage informatique et à sa possession de pornographie juvénile trouvée sur ses appareils numériques, ont annoncé les États-Unis. L'avocat Brian T. Moran. RYAN S. HERNANDEZ, alias Ryan West, qui a utilisé le surnom en ligne «RyanRocks», a plaidé coupable à une information à deux chefs d'accusation en janvier 2020. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge de district américain John C. Coughenour a ordonné à HERNANDEZ d'être sous surveillance pendant sept ans. libération après la prison. Il devra s'inscrire comme délinquant sexuel.

Selon les dossiers déposés dans l'affaire, en 2016, alors qu'ils étaient encore mineurs, HERNANDEZ et un associé ont utilisé une technique de phishing pour voler les informations d'identification d'un employé de Nintendo, qui ont été exploitées pour accéder et télécharger des fichiers Nintendo confidentiels liés à ses consoles et jeux. . Ces informations volées, y compris des informations préliminaires sur la console Nintendo Switch prévue, ont été divulguées au public. En octobre 2017, à la suite d'une enquête sur le piratage, des agents du FBI ont contacté HERNANDEZ et ses parents à leur résidence californienne. HERNANDEZ a promis d'arrêter toute autre activité malveillante et a confirmé qu'il comprenait les conséquences de tout futur piratage.

Néanmoins, au moins de juin 2018 à juin 2019, HERNANDEZ est revenu à ses activités malveillantes, piratant plusieurs serveurs Nintendo et volant des informations confidentielles sur divers jeux vidéo populaires, consoles de jeu et outils de développement. HERNANDEZ s'est vanté de ses exploits de piratage sur plusieurs plateformes en ligne et de médias sociaux, telles que Twitter et Discord, et a divulgué certaines des informations volées à d'autres. HERNANDEZ exploitait en outre un forum de discussion en ligne appelé «Ryan's Underground Hangout» dans lequel lui et d'autres discutaient des produits Nintendo et partageaient des informations sur d'éventuelles vulnérabilités du réseau Nintendo, et sur lequel il partageait certaines des informations confidentielles qu'il avait volées.

En juin 2019, des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de HERNANDEZ et saisi de nombreux appareils électroniques, notamment des ordinateurs, des disques durs et des dispositifs de contournement utilisés pour accéder à des jeux vidéo et logiciels piratés. Sur ces appareils, ils ont découvert des milliers de fichiers Nintendo confidentiels. L'analyse médico-légale de ses appareils a également révélé que HERNANDEZ avait utilisé Internet pour collecter plus d'un millier de vidéos et d'images de mineurs engagés dans un comportement sexuellement explicite, stockées et triées dans un répertoire de dossiers qu'il a étiqueté «Bad Stuff».

Aux termes de l'accord de plaidoyer, les procureurs et les avocats de la défense ont recommandé trois ans de prison. Le juge Coughenour a recommandé que HERNANDEZ soit incarcéré dans un établissement du Bureau des prisons pour détenus ayant des problèmes cognitifs. HERNANDEZ a accepté de payer 259 323 $ en dédommagement à Nintendo pour les frais de réparation causés par sa conduite.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête du FBI Seattle Cyber ​​Task Force et a été poursuivie par le procureur adjoint américain Steven Masada.