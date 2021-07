Nintendo Gigaleak : les premiers concepts de la Wiimote publiés sur le net

De nouveaux documents provenant du fameux Gigaleak dont a été victime Nintendo l'année dernière (avec notamment la publication du code source de la 3DS) ont été publiés par le compte Twitter Forest of Illusion On découvre ainsi les premiers concepts de l'emblématique Wiimote de Nintendo. Une Wiimote (à priori) plus petite, avec des boutons différents et surtout une couleur verte qui sera par la suite abandonnée. Retrouvez ces concepts ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

There's been a new Nintendo leak from the "Gigaleak lot" of files from last year. The leak contains source code to a Wii Service program (an upgraded version of GameCube Service Disc), and some documentation for various systems including the Nintendo Switch.