Nintendo Gigaleak : Pokémon Pinball 2, Chibi Robo DS, Geist DS... Découvrez une liste de nombreux jeux DS annulés

L'année dernière, Nintendo a été victime d'une fuite massive de données confidentielles concernant d'anciennes consoles et d'anciens jeux. Communément appelée "Nintendo Gigaleak", cette fuite aussi problématique soit-elle pour Nintendo permet aux fans de remplir de nouvelles pages de la grande histoire de Nintendo en découvrant notamment à quoi ressemblait la Wiimote initialement (voir ici) ou encore des projets de jeux envisagés mais finalement jamais concrétisés (voir là) Le grand déballage continue avec cette fois un focus sur les jeux DS grâce au forum ResetEra. On apprend ainsi notamment que Pokémon Pinball aurait pu avoir une "suite"", que Geist DS n'est pas qu'une légende urbaine ou encore que le créateur de Magic a tablé sur un jeu nommé Plucker. Retrouvez ci-dessous la traduction de la liste dressée par le site Nintendo Everything. Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Rhythm Tengoku est répertorié comme « RIQ » (le titre de travail complet est connu pour être Rhythm IQ). Les notes pour le jeu disent "Les chansons seront nouvellement écrites pour ce jeu, donc OK pour le monde entier".

Elite Beat Agents était autrefois connu sous le nom de Super Sonic Agents.

Pokemon Pinball est répertorié comme un titre DS, avec prise en charge Wi-Fi. Le développeur est 'FUSE'. La date de sortie cible était septembre 2006.

Geist DS est répertorié. J'ai joué en ligne.

Gantelet DS.

Un jeu appelé 'PLUCKER', développé par 'NIGHTLIGHT'. Notes : 'Proposition de Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering. Un jeu de stratégie qui remplace les jeux de cartes par des figures.

'DS numérique'. il y avait des plans pour amener la série sur DS avant que DSiWare n'existe.

Soma Bringer était autrefois connu sous le nom d'Angelic Soma et comprenait le jeu en ligne. Le jeu devait initialement être terminé en septembre 2006.

Banjo et Conker étant remplacés par Dixie et Tiny dans Diddy Kong Racing DS est quelque chose que NCL note spécifiquement.

Il a été envisagé que NoA et NoE localisent et publient Contact (par Grasshopper Manufacture). La feuille de calcul le décrit comme un « comme une mère ».

Ils ont envisagé de refaire la conception des personnages pour la localisation nord-américaine de Magical Starsign.

Les notes sur New Super Mario Bros. mentionnent spécialement « Plans de distribution de données supplémentaires pour les nouveaux cours via Wi-Fi ». Mentionne également la réutilisation des mini-jeux de Super Mario 64 DS.

Digitylish DS avait « deux prototypes en cours », et Skip « envisageait d'autres projets en parallèle ». Il a été suggéré qu'ils « prolongent la période de prototype de 6 mois pour explorer un nouveau modèle commercial » ; peut-être une référence précoce à DSi Shop.

Au moment où ce document a été créé, le jeu en ligne n'était pas réellement verrouillé pour Pokemon Diamond et Pearl; mentionné comme considération.

Il y avait beaucoup de titres de travail et de premiers noms. La plupart sont « nom de franchise » puis DS ou [nombre de versement] ; Chibi-Robo DS, Jump Super Stars 2, Mario vs. Donkey Kong DS, Yoshi's Island 2, Kirby DS, Burabura Donkey DS, etc. Certains des premiers titres connus du public étaient également utilisés ici, comme Detect Hacker (Project Hacker), Wish Room (Hotel Dusk) et Eternal Chronicle (Glory of Heracles). Il y a aussi 'Game Fortune Bag' (Clubhouse Games) et Marionation Gear (Chosoju ​​Mecha MG).

