Leak Nintendo : le code source de la 3DS a fuité sur le net

Depuis plusieurs semaines , des données confidentielles et sensibles liées à Nintendo fuitent sur le net. Ainsi, on a pu notamment découvrir le design des premières versions des Pokémon de la génération 2 (voir ici) ou encore l'existence d'un certain Pokémon Rose (voir là.) Des informations et de la documentation concernant d'anciennes consoles Nintendo ont aussi fait surface comme des démos de jeux N64. inconnus jusqu'alors. Le code source de la Wii a aussi semble-t-il été intégralement publié (voir ici...)

Et ce n'est pas fini puisque de nouvelles fuites ont fait leur apparition ce week-end sur le forum 4Chan. Elles concernent cette fois la génération 4 des Pokémon (mais à priori sans nouveaux prototypes) mais aussi et surtout la 3DS. De nombreux fichiers de développement de la console aux deux écrans ont en effet été partagés apportant diverses informations et confirmant notamment qu'initialement la 3DS devait bien intégrer une puce Nvidia.

Et puis surtout, plus problématique, comme la Wii, c'est le code source de la 3DS qui cette fois-ci a été intégralement publié laissant la voie libre à la rétro-ingénierie.

Pour le moment on ne connait pas la provenance de ces fuites ni même si elles sont liées. Certains pensent que c'est la conséquence du piratage d’un serveur de BroadOn, une entreprise ayant collaboré avec Nintendo sur la Wii, d'autres que c'est en lien avec le piratage de serveurs de Nintendo en 2018 par un hacker britannique qui depuis distille les informations obtenues au compte goutte... Mais rien n'est sûr pour le moment.

Il n'en reste pas moins que ces fuites à répétition doivent inquiéter Nintendo et particulièrement cette dernière puisque la 3DS est encore officiellement en circulation et que le système d'exploitation de la Nintendo Switch est très proche de celui de la 3DS

Evidemment, vu la nature des données en question, nous faisons le choix de ne pas fournir de lien vous permettant de les consulter mais évidemment nous vous tiendrons informés des futurs développements liés à ces fuites.

