Nintendo vs Yuzu - Un accord a été trouvé et l'émulateur Nintendo Switch va cesser ses activités

Breaking News ! comme dirait l'autre. Après vous avoir rapporté ce matin même que Yuzu avait répondu à la plainte de Nintendo en embauchant son propre avocat (voir notre article), nous venons d'apprendre qu'un accord venait d'être trouvé entre la société proposant un émulateur de Nintendo Switch et la firme du plombier moustachu. En échange de 2,4 millions de dollars, de la fin du développement de l'émulateur Nintendo Switch et de la distribution de ce logiciel ainsi que de son code source, Nintendo lâche l'affaire et Yuzu s'en tire sans procès.

Accord secret entre les deux parties ? Grosse pression de l'avocat de Yuzu pour abandonner la bataille juridique ? L'histoire répondra peut-être aux questions qui se posent à l'annonce de cette fin, qui sans être étonnante, arrive néanmoins rapidement. Yuzu est mort, vive la Nintendo Switch !

[yuzu]



yuzu, in its current form, will cease to exist.



Their settlement with Nintendo prohibits any distribution of yuzu in built and source code form. Development must also stop.



The yuzu website and related services will also be shut down.https://t.co/INBkXCf38d pic.twitter.com/rMeKeRCeFv