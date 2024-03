Yuzu - l'émulateur Nintendo Switch répond à Nintendo et se prépare à la bataille juridique

Après que Nintendo a, la semaine dernière , entamé une procédure en justice contre Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch, pour en interdire la diffusion et demander des dommages et intérêts, c'est au tour de Yuzu de répondre. Se préparant à la bataille juridique, l'émulateur Nintendo Switch, s'est offert les services de l'avocat américain Michael Daly, spécialisé dans les litiges et les procédures internationales, comme nous pouvons le voir dans le document circulant sur la toile. Ce document, un "waiver of the service of summons" est une réponse directe à l'assignation en justice par Nintendo, ce qui sous-entend que Yuzu est prêt à aller jusqu'au procès avec NIntendo. Vont-ils gagner ? Vont-ils perdre ? Ou plus probablement, vont-ils arriver à un accord avec Nintendo ? Le temps nous le dira.

Yuzu has responded to the Nintendo summons and they have a lawyer now pic.twitter.com/Q2Sk1CKZrQ — PC_Focus ????????‍☠️ (@PC_Focus_) March 1, 2024