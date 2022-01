Pokémon FPS : le fan-game déjà éliminé par The Pokémon Company

On s'en doutait mais cela s'est très rapidement confirmé : les vidéos du FPS Pokémon réalisé par un codeur nommé Dragon se sont fait "striker" pour atteinte aux droits d'auteur par The Pokémon Company. Pour mémoire ce "Pokémon Gun" réalisé sous Unreal Engine reprenait les codes des FPS classiques dans lequel il faut shooter un maximum de cibles; les cibles étant ici des Pokémon. Le projet n'avait pas vocation a être partagé autrement que via des vidéos mais le simple fait de voir des Pokémon se faire dézinguer dans des gerbes de sang était sans doute suffisant pour que The Pokémon Company y mettre un terme. d'après Nintendo Life, Dragon poursuivrait malgré tout le développement de son projet tout en sachant qu'il sera désormais difficile d'en publier des vidéos...

Pour shooter du Pokémon, il faudra donc encore une fois se contenter de New Pokémon Snap disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Voir aussi : Pokémon Gun : un fan réalise un impressionnant FPS Pokémon

,