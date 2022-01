Pokémon Gun : un fan crée un impressionnant FPS Pokémon

Alors que Légendes Pokémon : Arceus s'apprête à sortir, à peine deux mois après Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, un codeur connu sous le nom de Dragon s'est amusé à imaginer un jeu Pokémon qu'on ne verra probablement jamais, transformant la licence Pokémon en jeu de tir. Une sorte de Pokémon Gun (souvenez-vous) dans lequel il ne faut pas attraper tous les Pokémon mais tous les dégommer ! Si l'idée vous séduit, sachez tout de même que ce jeu de fan, réalisé avec soin sous Unreal Engine ne sera évidemment jamais commercialisé, ni même proposé en téléchargement gratuit. C'est juste un délire que l'on peut malgré tout découvrir ci-dessous grâce une vidéo de gameplay mais aussi au making-of qui vous dévoilera tous les dessous de la création de ce fan-made. Et si cela vous donne malgré tout toujours envie de "shooter du Pokémon", vous n'aurez alors plus qu'à vous rabattre sur New Pokémon Snap disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

