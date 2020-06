Pokémon Snap vs New Pokémon Snap - Vidéo de comparaison des deux versions

New Pokémon Snap. est une des surprises de la vidéo spéciale Pokémon Présents diffusée hier (voir détails ICI.) Il s'agit d'une "suite" d'un jeu culte sorti sur Nintendo 64 en 1999/2000 qui est en fait, un rail-shooter original dans lequel il faut mitrailler les Pokémon avec un appareil photo (et non avec une arme). A priori, même s'il ne s'agit pas d'un remaster, le jeu semble très proche du titre original. Il s'agit toujours de traverser différents environnements peuplées de Pokémon à bord d'une capsule qui avance sur rails et d'observer les Pokémon qui vont et viennent en essayant de tous les capturer en images mais aussi de provoquer des situations plus ou moins cocasses toujours pour l'amour de l'art ! En attendant d'autres détails, un premier trailer a été publié (voir ici) que le site GameXplain a déjà décortiqué et comparé au jeu de la N64. Retrouvez leur vidéo ci-dessous.

Pour rappel, New Pokémon Snap est en cours de développement sur Nintendo Switch et n'a pour le moment pas de date de sortie.