Un coup d'oeil sur les nouveaux pokémon et les nouvelles zones du DLC gratuit disponible dans New Pokémon Snap

Dans deux jours, attendez-vous à repartir à la chasse aux Pokémon dans New Pokémon Snap grâce à une mise à jour gratuite ajoutant trois nouvelles zones à visiter de jour comme de nuit- voir tous les détails ici.) En attendant son arrivée dans deux jours, le 4 août très précisément , retrouvez un premier aperçu de cette mise à jour grâce à trois courtes vidéos publiées surNew Pokémon Snap"> le site officiel du jeu et capturées par nos confrères de Nintendo Everything. Vous y découvrirez de nouveaux Pokémon (sachant que 20 petits nouveaux font leur entrée dans le Pokédex du jeu) ainsi que des situations cocasses notamment dans Le Chemin Caché dans lequel le Néo One rétrécit !

Pour rappel, New Pokémon Snap est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Aperçu des trois nouvelles zones de la mise à jour gratuite de

LE CHEMIN CACHÉ (JOUR ET NUIT) Lorsque vous explorez ce chemin caché du Parc Naturel d'Anthos, le Neo One rétrécit, faisant ainsi apparaître les Pokémon comme gigantesques. Dans cette zone palpitante, on entend même leur respiration ainsi que le bruit de leurs pas. Vous remarquerez certainement de nouveaux comportements chez des Pokémon déjà croisés.

LE FLEUVE RABORD (JOUR ET NUIT) Le Fleuve Rabord se trouve à Calléis, où il coule le long d'une vallée sinueuse. Il irrigue toute l'île de son eau nourricière. Plusieurs Pokémon errent sur ses berges. Vous devrez prendre des photos tout en descendant le fleuve : anticipez les rapides et soyez prêt à photographier les Pokémon en pleine action !