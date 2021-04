New Pokémon Snap : tous les tests et toutes les notes

New Pokémon Snap est disponible sur Nintendo Switch depuis ce matin. Vous êtes donc peut-être déjà parti à la chasse aux Pokémon sur votre Nintendo Switch. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez savoir ce que les premiers joueurs, et donc la presse, en pensent, retrouvez notre revue de presse avec les notes et la tendance globales des critiques, Sachez cependant que très peu de médias ont pour l'instant publié leur test- à priori, pour des questions de délais. Cette page sera donc mise à jour dans les heures et dans les jours qui viennent. Malgré tout, on peut dire que pour le moment du moins, une tendance plutôt positive se dégage des premiers test avec des notes tournant autour de 8/10.

Revue de presse de New Pokémon Snap

Millenium : 8.5/10 : De superbe graphismes pour un super voyage quasiment sans défaut

: 8.5/10 : De superbe graphismes pour un super voyage quasiment sans défaut GameInformer : une relecture immersive et très réussie du jeu jeu d'origine

: une relecture immersive et très réussie du jeu jeu d'origine IGN : 8/10 - Une réinvention moderne réussie du jeu d'origine qui nous fait retomber en enfance.

: 8/10 - Une réinvention moderne réussie du jeu d'origine qui nous fait retomber en enfance. Gamespot : 8/10 - Amusant et immersive avec de jolis hommages au jeu d 'origine

: 8/10 - Amusant et immersive avec de jolis hommages au jeu d 'origine Nintendo Life : 8/10 : Une super relecture du jeu original- peut-être meilleur même. Le meilleur jeu Pokémon à ce jour

: 8/10 : Une super relecture du jeu original- peut-être meilleur même. Le meilleur jeu Pokémon à ce jour Nintendo-Master : 7.5/10 : un jeu très sympathique malgré des défauts et le fait qu'il ne se distingue pas vraiment du jeu d'origine- voir notre test complet ICI.

: 7.5/10 : un jeu très sympathique malgré des défauts et le fait qu'il ne se distingue pas vraiment du jeu d'origine- voir Nintendo World Report : 7.5/10 - Une suite fidèle, magnifique mais qui n'apporte pas de nouveautés

7.5/10 - Une suite fidèle, magnifique mais qui n'apporte pas de nouveautés Jeuxvideo.com : 15/20 - Une réussite malgré un côté répétitif et la routine qui s'installe

: 15/20 - Une réussite malgré un côté répétitif et la routine qui s'installe Presse-Citron.net : 7/10 - Un jeu zen mais pas très beau

: 7/10 - Un jeu zen mais pas très beau The Guardian : 3/5 - Un jeu agréable et nostalgique mais pas très excitant

,

Pour rappel, New Pokémon Snap est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.