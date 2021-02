Le Pokémon Direct pour les 25 ans de la franchise annoncé

Très attendue, la présentation Pokémon pour célébrer les 25 ans de la franchise vient de prendre date. Prévu pour demain, le 26 février à 16 heures la présentation se fera sous le titre de Pokémon Presents (et non d'un Pokémon Direct) , elle durera une vingtaine de minutes et devrait permettre à Game Freak de dévoiler des infos sur l'avenir de la saga. On pense évidemment à une nouvelle génération de Pokémon ou l'annonce d'un remake, ce qui semble se confirmer pour la quatrième génération. Mais ce sera aussi probablement l'occasion d'en dire plus sur New Pokémon Snap qui sortira en avril ou encore sur la sortie du Moba Pokémon Unite. Une chose est sûre, stay tuned. Vous pourrez visionner la présentation dans le lien ci-dessous et nous vous en feront un compte-rendu détaillé dès sa diffusion.

Get ready, Trainers.



A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 7:00 a.m. PDT.



