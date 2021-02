Nouveaux jeux, évènements pour les 25 ans des Pokémon... Tous les détails sur le Pokémon Presents

On l'attendait et on peut dire qu'on n'a pas été déçu. Il faut dire qu'au contraire du dernier Ninty Direct sur lequel les joueurs portaient beaucoup (trop) d'espoir (on vous a refait le match ici) on ne s'attendait pas à grand chose avec ce Pokémon Presents, et même plutôt à être déçu. A l'arrivée, c'est donc une agréable surprise puisque ce n'est pas un mais deux jeux Pokémon qui ont été dévoilés !

Retrouvez ci-dessous, l'intégralité des annonces avec les liens qui vous mèneront vers nos news dédiés. Vous pouvez par ailleurs, revoir le Pokémon présents ICI.

Pokémon Présents du 26 février 2021 :​

Evènements liés au 25 ans des Pokémon

Pour commencer, la vidéo, le Direct a été l'occasion de fêter l'anniversaire des Monstres de poche avec une vidéo commémorative retraçant les 25 ans d'histoire(s) de la franchise a été présentée- la voir en intégralité ICI

Plus tard, il y a eu un rappel des différents évènements actuellement en cours pour le 25eme anniversaire des Pokémon que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Les jeux

Evidemment on retiendra surtout les informations sur les prochains jeux Pokémon.

Le premier n'est pas une nouveauté puisqu'il s'agit de New Pokémon Snap , la nouvelle itération inspirée par le hit de la N64. La vidéo a été l'occasion de découvrir de nouveaux objets et de nouvelles séquences de jeux- voir tous les détails ICI.

Restez connecté pour plus d'infos et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires