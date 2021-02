Pokémon présents : voir et revoir le Nintendo Direct spécial Pokémon

Le Pokémon Presents, c'est l'évènement du jour et si ce n'était pas vraiment une surprise (la licence fête ses 25 ans ce soir et on se doutait bien que The Pokémon Company en profiterait pour dévoiler le jeu Pokémon des fêtes) on peut dire qu'on a été agréablement surpris. Si vous avez manqué la vidéo lors de sa diffusion en direct, vous pouvez désormais la revoir sur cette page. Au programme donc, de nouveaux jeux Pokémon, des remakes et d'autres surprises. Retrouvez toutes les annonces et tous les liens dans notre news dédiée.