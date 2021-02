Légendes Pokémon Arceus : le renouveau de la saga se montre avec une première bande-annonce

Le renouveau tant attendu de la saga Pokémon est arrivé. Grosse surprise de ce Pokémon Presents, un tout nouveau jeu qui vient révolutionner la saga a été annoncé. Légendes Pokémon Arceus s'annonce comme un jeu en open-world, situé lui aussi à Sinnoh, et dans une ère médiévale pour la saga. Ce Rpg est développé par Game Freak et s'annonce pour début 2022 , le système de combat si cher à la série ne changera pas. Le système de capture des Pokémon sauvages avec une Poké Ball est lui aussi de retour mais cette fois-ci, les Poké Ball adopteront un look très médiéval. Très inspiré de Breath of the Wild, le jeu s'est annoncé dans une première bande-annonce qui a mis le feu à Internet, celle-ci est visible ci-dessous.

Prévu pour l'année prochaine nous avons encore beaucoup de temps devant nous avant d'en savoir plus sur ce titre énigmatique. Nous savons déjà que l'histoire tournera autour du Pokémon Arceus et qu'elle se déroulera bien plus tôt dans la chronologie Pokémon que ce que nous avons l'habitude. Les starters de cet épisode seront étrangement issus de trois générations différentes, Héricendre (seconde génération), Moustillon (cinquième génération) et Brindibou (septième génération). Les Pokémon vivront majoritairement en liberté dans les plaines aux environs des villages du jeu. N'hésitez pas à réagir à cette annonce inattendue dans les commentaires ci-dessous.

Dans Légendes Pokémon Arceus il sera possible de découvrir la région de Sinnoh d'une toute nouvelle manière : en explorant son passé ! Situé bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, ce jeu permettra aux joueurs et joueuses de voyager aux quatre coins de la région afin d'étudier les Pokémon sauvages, et ainsi de compléter le tout premier Pokédex de Sinnoh. Et même si l'imposant Mont Couronné donnera à votre aventure un air de familiarité, les Pokémon que vous croiserez à cette époque seront différents de ceux présents dans les autres jeux se déroulant dans la région. Légendes Pokémon : Arceus est attendu en début d'année prochaine sur Nintendo Switch. Rendez-vous sur le site officiel de Légendes Pokémon : Arceus pour plus de détails !