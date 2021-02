Pokémon 25th Anniversary : rétrospective sur l'une des sagas cultes de Nintendo

Aujourd'hui fut une journée un peu particulière pour les fans Pokémon car le tant attendu Pokémon Presents y était organisé. Un rendez-vous sous forme de vidéo, à l'instar des Nintendo Direct, où nous avons pu en apprendre plus sur les futurs projets de The Pokemon Company. C'est lors de cet événement que nous avons pu découvrir notamment les remakes de la 4ème génération à savoir Pokémon Diamant Étincellant​ et Pokémon Perle Scintillante ainsi que le mystérieux nouvel opus Légendes Pokémon Arceus. Mais là n'est pas le sujet de cette news.

Comme vous le savez déjà, la licence soufflera sa 25ème bougie en 2021 . Pour marquer ce grand événement, The Pokémon Company a voulu raviver la nostalgie des joueurs en nous proposant dès l'introduction du Pokémon Presents, une rétrospective depuis les origines de la licence (1996). Une délicate attention qui a permis aux joueurs de se remémorer leur première rencontre avec l'univers Pokémon. Découvrez sans plus attendre cette vidéo ci-dessous.

Source : Youtube