Pokémon Diamant Étincellant et Perle Scintillante : les remakes de la 4ème génération annoncés

Les rumeurs sont désormais confirmées. Fin 2021 , les remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortiront sur Nintendo Switch. Intitulés respectivement Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante ces remakes développés par ILCA, à qui l'on doit notamment Pokémon Home, et non pas par Game Freak ces remakes embrassent un style graphique très chi-bi afin de coller au mieux à la direction artistique des épisodes originaux sur Nintendo DS. Voici la toute première bande-annonce de présentation du jeu ainsi que quelques images capturées de celle-ci.

Que pensez-vous de ces remakes, êtes-vous satisfaits de cette direction ?