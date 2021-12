Nouveau glitch de clonage découvert dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Remake des opus NDS de 2007 , Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante continuent de surfer sur la vague de leur succès. Comme d'habitude, il n'aura pas fallu longtemps aux joueurs pour découvrir un premier bug de clonage, quasiment une tradition depuis le lancement de la série. Cependant, The Pokémon Company a vite réagi en proposant une mise à jour faisant passer les jeux en version 1.1.2 et supprimant ce premier glitch. Qu'à cela ne tienne, jamais à courts d'idées, les joueurs ont déjà trouvé un second glitch pour dupliquer les chers Pokémon. Il faut encore faire toute une série de manipulations plus ou moins compliquées sachant que bien sûr cela reste risqué...

Plusieurs sites ont déjà expliqué la marche à suivre en se basant notamment sur la vidéo Youtube de PanFro Games. Evidemment, on peut légitimement pensé que la prochaine mise à jour supprimera ce bug, forçant les joueurs à en trouver un autre. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles depuis le 19 novembre 2021 . Vous pouvez aussi retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia". Pour tout savoir sur les jeux, retrouvez notre test complet ICI

Source : Nintendolife