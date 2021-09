Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante se dévoilent toujours plus

Pour fêter l'anniversaire des 15 ans de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, Nintendo et Game Freak nous en disent plus sur les imminents remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante via une toute nouvelle bande-annonce. Celle-ci met l'accent, tout en confirmant leurs retours, sur la Pokémontre et ses fonctions, mais aussi sur les Poffins, ces gâteaux faits avec vos Pokémon à partir de baie (et non l'inverse). Nous avons aussi pu apercevoir le square paisible dans lequel vous pourrez vous balader, vous et vos 6 Pokémon. Enfin vous aurez aussi l'occasion de voir les nouveaux design de quelques personnages secondaires de l'aventure.

La hype pour ces remakes est-elle en train de monter pour vous ? Rappelons que ceux-ci sont toujours prévu sur Nintendo Switch le 19 novembre prochain .