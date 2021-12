Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : fabriquez d'impressionnants paper toys des Pokémon légendaires Dialga et Palkia.

Pour faire la promotion de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, actuellement disponibles sur Nintendo Switch, The Pokémon Company vient de publier les patrons de deux impressionnants paper toys permettant de réaliser les Pokémon légendaires Dialga et Palkia en papier plié. Pour cela, il suffit de les télécharger sur le site officiel et de suivre les instructions. Après, avec un cutter (ou des ciseaux) de la colle et de préférence du carton souple, vous devriez facilement réussir à confectionner vos paper toys. Notez qu'en prime, les gabarits incluent un socle à confectionner en carton pour pouvoir fièrement exposer côte à côte votre paper toy et le jeu correspondant.

Retrouvez tous les liens nécessaires à la réalisation de ces paper toys légendaires ICI.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles depuis le 19 novembre 2021 . Vous pouvez aussi retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia". Pour tout savoir sur les jeux, retrouvez notre test complet ICI

Source : Pokemon