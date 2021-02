Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante : comparaison versions NDS vs Nintendo Switch

C'est désormais officiel, les prochains "grands" jeux Pokémon de la fin d'année sur Nintendo Switch seront des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis initialement en 2007 sur NDS. Rebaptisés Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante , les remakes seront à priori très proches des jeux originaux dont ils suivront la trame et les séquences littéralement plan par plan et cela afin de garantir un retour aux sensations d'origine. A priori un bon point même si certains joueurs ont été décontenancés, pour ne pas dire pas plus, par le style graphique choisi par les développeurs et "trahissant" en quelque sorte le pixel art des jeux d'origine. Tout le week-end, les fans se sont d'ailleurs écharpés à ce sujet sur les réseaux sociaux, entre ceux le trouvant très à propos et les autres le rejetant en bloc car donnant d'emblée un côté trop enfantin et artificiel aux titres - un peu comme cela avait été le cas lors de l'annonce du remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening.

Dans la foulée, quelques vidéos de comparaison des versions NDS et Nintendo Switch ont fait leur apparition sur le net. Retrouvez celle de Gamespot sur cette page qui vous permettra de mieux apprécier (ou pas) les différences et les points communs des deux versions.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont attendus en fin d'année sur Nintendo Switch

