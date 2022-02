Pokémon sacré meilleure licence de 2022 par les TOTY Awards, les "Oscars" de l'industrie du jouet

The Pokémon Company International vient d'annoncer avoir reçu le prix de la meilleure licence de l'année aux TOTY Awards (Toy of The Year Awards) considérés comme les "Oscars" de l'industrie du jouet. Chaque année, les TOTY Awards décernent des prix de façon à mettre en avant les meilleurs produits et licences du secteur. Parmi les prx, on trouve évidemment le jouet de l'année, mais aussi la poupée de l'année, le jeu de construction de l'année, le peluche, le jeu d'extérieur, etc. Le prix de la licence de l'année récompense donc les Pokémon dont le succès des produits dérivés ne s'est jamais démenti au fil des années alors que les monstres de poche fêtent leur 25 ans. Retrouvez ci-dessous la déclaration de The Pokémon Company International (publiée par My Nintendo News) suite à la réception du prix :

Chez The Pokémon Company International, nous visons à offrir la joie de Pokémon aux fans du monde entier grâce à nos produits, et être reconnu comme la licence de l'année aux prix du jouet de l'année 2022 est une merveilleuse façon de célébrer l'aboutissement d'une année marquant le 25e anniversaire de la marque et de ses partenaires. Nous sommes impatients de donner à un large public mondial plus de moyens de découvrir la licence grâce à des collaborations et des produits passionnants.

Amy Sachtleben, directrice des licences chez The Pokémon Company International.

Vous pouvez retrouver la liste de tous les gagnants des TOTY Awards 2022 sur cette page. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.