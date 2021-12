Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante : suivez le concert symphonique du 24 décembre

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront à n'en point douter les stars de cette fin d'année sur Nintendo Switch. Si vous êtes fan des jeux et plus particulièrement de leur bande originale, soyez au rendez-vous dès demain 10H00 (heure de Paris) pour découvrir un concert symphonique interprétant la musique du jeu. Un grand moment à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles depuis le 19 novembre 2021 . Vous pouvez aussi retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia". Pour tout savoir sur les jeux, retrouvez notre test complet ICI

Vivez une expérience nostalgie avec Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch ! Lancez-vous dans une aventure pleine de mystères à travers la région de Sinnoh. Capturez des Pokémon, affrontez les meilleurs Dresseurs et Dresseuses de la région et découvrez ce que cache en réalité le plan machiavélique de la Team Galaxie.

Dominée en son centre par la haute silhouette du Mont Couronné, Sinnoh est une région aux vastes paysages aussi mystérieux que majestueux.

Votre aventure commence lorsqu'un célèbre professeur menant des recherches sur les évolutions des Pokémon vous recrute pour parcourir la région en long et en large afin de l'aider à compiler une encyclopédie Pokémon appelée Pokédex.

En tant que Dresseur, vous croiserez beaucoup de Pokémon et de personnages lors de votre voyage, y compris d'autres Dresseurs en quête d'affrontements ! Mais attention : une organisation très louche, la Team Galaxie, essaiera de vous poser des problèmes à la moindre occasion. Que manigancent donc ces brutes vêtues à la dernière mode ?

Mettez vos compétences à l'épreuve en défiant les Champions et Championnes d'Arène présents dans tout Sinnoh. Chaque victoire vous rapproche d'un objectif : avoir l'honneur de participer à la Ligue Pokémon. Aurez-vous le cran nécessaire pour décrocher le prochain titre de Maître de la Ligue de Sinnoh ?

Avez-vous un Pokémon fétiche dont vous n'arrivez pas à vous séparer ? Choisissez celui qui marchera à vos côtés et créez-vous des souvenirs lors de vos voyages dans la région de Sinnoh.

Explorez un monde souterrain

Et ces souterrains-là ne sont pas ordinaires : ce sont les Grands Souterrains ! Ce réseau labyrinthique qui s'étend sous toute la région de Sinnoh cache dans ses méandres bien des secrets... et autant de Pokémon.

Utilisez l'Explorakit que vous recevrez lors de votre aventure pour visiter les Grands Souterrains et exhumer leurs secrets. Déterrez des trésors, des fossiles de Pokémon et créez une Base Secrète, un espace personnalisable qui n'appartient qu'à vous !

Durant votre exploration, vous découvrirez des lieux uniques appelés cachettes de Pokémon. Qu'il s'agisse de lacs souterrains ou de surfaces volcaniques, ces environnements accueillent des Pokémons très différents, dont certains que vous ne croiserez nulle part ailleurs.

Les Super Shows Concours

Faites la démonstration de votre talent lors des Super Shows Concours ! Durant ces événements très populaires, vous affrontez trois autres Dresseurs*, eux aussi accompagnés d'un de leur Pokémon, afin de présenter un spectacle inoubliable. Vous tentez d'épater le public dans cinq catégories : Sang-froid, Grâce, Beauté, Robustesse et Intelligence et de gagner des Points de Show en dansant, en réalisant des mouvements spéciaux et bien d'autres choses.

Votre aventure, votre style

Avec une super tenue, votre quête sera encore plus amusante et colorée ! Rendez-vous au Coin Mode Métronome à Voilaroc pour vous équiper des vêtements les plus tendance de Sinnoh.

Vos Pokémon aussi peuvent être à la pointe du style ! Utilisez pour cela des Sceaux qui personnaliseront les effets d'animation quand votre Pokémon sortira de sa Poké Ball. Qu'il s'agisse d'un déluge de pétales ou d'étincelles électrisantes, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez acheter ces sceaux dans les boutiques ou les obtenir en battant des Championnes et Champions d'Arène lors de Super Shows Concours.

Rencontrez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier

Combattez, échangez et interagissez avec des personnes d'autres points du globe dans ces différentes salles :

Salle Union

Affrontez d'autres joueurs et joueuses et échangez des Pokémon localement ou en ligne.

Salle Communauté

Rassemblez-vous avec des Dresseuses et Dresseurs à proximité pour procéder à des échanges, des combats et plus encore.

Salle Mondiale

Utilisez la communication en ligne pour vous retrouver dans cette salle et participez à des échanges, des combats et bien d'autres activités !