Rumeurs : Un Pokémon Presents début juin pour présenter de nouvelles informations sur les derniers jeux de la licence ?

Alors que nous nous apprêtons à rentrer dans la seconde moitié de l'année, et que l'E3 ouvrira bientôt ses portes, les rumeurs en tout genre sur nos licences préférées continuent de pulluler sur la Toile. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre ami Kelios national, manifestement toujours très bien renseigné sur l'actualité Pokémon.

Selon les derniers bruits de couloir entendus, un nouvel événement Pokémon Presents devrait être annoncé pour le début du mois de juin. faisant le point entre autres sur Pokémon Unite, le MOBA développé par TiMi Studios, ainsi que les remakes 4G Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.

Alors est-ce que Kelios a vu juste une nouvelle fois ? Pour le savoir, nous vous invitons à patienter encore quelques jours...

Dw, and yep Pokémon Presents incoming early June to announce Pokémon UNITE release, BDSP release date etc.