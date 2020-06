Pokémon Unite : The Pokémon Company désactive le compteur like/dislike des vidéos du jeu

La présentation de Pokémon Unite aurait du être une fête : elle a tourné au fiasco total (voir ici.) Depuis la présentation du titre, les fans ne décolèrent pas. Ils attendaient un "gros projet" :comme un nouveau Pokémon canonique ou le lancement d'une série de remake mais pas ça. Ce n'est pas tant le jeu qui déplaît que la façon dont il a été teasé et le décalage entre les attentes des joueurs et la réalité. Si sur les réseaux sociaux, les commentaires sont acerbes voire violents, c'est surtout le nombre de dislike sous les vidéos officielles qui interpelle. Sur la page Youtube US officielle des Pokémon près de " 130 000 "j'aime pas " étaient visibles aujourd'hui à 16 heures ( contre 77 000 "j'aime ") sachant que les nombres n'arrêtent pas d emonter mais aussi de descendre comme si les joueurs n'arrêtaient pas de changer d'avis. Et c'est la même chose sur les page Youtube des Pokémon du monde entier... Ou plutôt c'était car depuis plusieurs heures , The Pokémon Company a désactivé le compteur like/dislike sur la page Youtube des Pokémon au Japon mais aussi sur les pages en Europe et notamment en France.

A côté de ça, les vidéos battent des records de vues et peut-être que finalement ce "bad buzz" se révélera productif et encore plus, une fois la sortie du jeu si celui-ci emporte l'adhésion des joueurs.

Pour plus de détails sur Pokémon Unite, retrouvez notre news spéciale et en attendant d'autres informations, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire;