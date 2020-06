Pokemon UNITE annoncé sur Nintendo Switch, IOS et Android

Avec surprise, nous avons découvert le nouveau projet de la Pokémon Company durant le Pokémon Presents prévu aujourd'hui. Ce dernier s'intitulant Pokémon UNITE se révèle être une collaboration avec Tencent une entreprise chinoise spécialisée dans les jeux mobiles. Pokémon UNITE, un genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) en 5 contre 5 où les joueurs incarneront un Pokémon et dont le but sera d'obtenir un meilleur score que l'équipe adverse avant le temps imparti. Pour cela il vous faudra coopérer pour capturer les différents points de la carte qui vous permettront de gagner des points.

La version présentée durant ce live nous a permis de voir quels Pokémon sont actuellement jouables :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Pikachu

Mélodelfe

Mackogneur

Ectoplasma

Ronflex

Lucario

Flambusard

Petite spécificité, il vous sera possible durant votre partie de faire évoluer votre Pokémon et de choisir ses compétences. Pokémon UNITE est prévu sur Nintendo Switch, IOS et Android, sans plus de précision concernant sa date de sortie.

Si cela vous intéresse, la vidéo de présentation de Pokémon UNITE avec quelques images de Gameplay est disponible ci-dessous. Quel est votre avis sur ce nouveau jeu Pokémon. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

