Pokémon Unite va bientôt nous donner de ses nouvelles

Le Moba spécial Pokémon refait aujourd'hui parler de lui pour nous donner de ses nouvelles... le 17 juin prochain . Pokémon Unite, le jeu de combat stratégique multiplateforme Mobile et Nintendo Switch donnera enfin de ses nouvelles après quasiment 1 an. C'est le compte twitter officiel Pokémon qui nous annonce la bonne nouvelle en nous donnant rapidement rendez-vous pour pourquoi pas une sortie du jeu ou une béta de celui-ci (ou bien tout simplement une nouvelle bande-annonce avec simplement une date de sortie).

Qu'allons-nous apprendre ? Nous n'en savons rien, mais toute nouvelle du jeu est forcément une bonne nouvelle vu le peu d'informations dévoilées depuis son annonce malgré des phases de béta successives. Le compte nous promet tout de même des "informations exclusives" sur le jeu, les paris sont donc ouverts. Que pensez-vous que Timi Studios va nous dévoiler sur Pokémon Unite ?

Pokémon UNITE est un jeu de combat stratégique en équipe, développé par TiMi Studios de Tencent Games conjointement avec The Pokémon Company. Ce jeu multiplateforme est prévu pour Nintendo Switch et appareils mobiles et sera disponible en téléchargement sans frais.

Il vous permettra de prendre part à des combats en équipe à 5 contre 5. Vous devrez coopérer avec vos équipiers pour attraper des Pokémon sauvages, monter le niveau de vos Pokémon pour les faire évoluer et vaincre ceux de vos adversaires. Le tout en marquant le plus de points pendant le temps imparti !

Pokémon UNITE introduit un nouveau système de combat qui privilégie le travail d’équipe ainsi que la stratégie. Un jeu simple, mais débordant de potentiel qui n’attend qu’à être libéré.