Pokémon Unite débarque le mois prochain sur Nintendo Switch et un peu plus tard sur mobiles - nouveau trailer

Comme convenu , The Pokémon Company vient de donner de nouvelles informations sur Pokémon Unite avec un nouveau trailer et une fenêtre de sortie. Dévoilé il y a un an , Pokémon Unite est, pour rappel, un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) en équipe de 5 contre 5 dans lequel les joueurs dirige un Pokémon qui doit coopérer avec les autres pour dégommer un maximum de Pokémon sauvages et engranger le plus de point possible. Le titre est attendu sur Nintendo Switch mais aussi sur plateformes, iOS et Android. Il est d 'ailleurs cross-plateform ce qui signifie que tout le monde pourra jouer ensemble quelque soit sa plateforme. Développé en partenariat avec Tencent, société chinoise spécialisée dans les jeux mobiles, Pokémon Unite pourrait bien créer la surprise lors de sa sortie qui est désormais établie au mois de juillet prochain, en tout cas sur Nintendo Switch. En effet, pour les versions mobiles, il faudra patienter encore un peu. En attendant, un nouveau trailer du jeu a été publié, et nous vous proposons de le retrouver ci-dessous ainsi qu'une présentation du titre.

Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

Pokémon UNITE sera disponible en juillet sur Nintendo Switch et en septembre sur appareils mobiles Formez des équipes de cinq pour prendre part à des combats Pokémon comme vous n'en avez jamais vu ! Un nouveau type d'affrontement vous attend en juillet, avec la sortie de Pokémon UNITE sur Nintendo Switch, suivie en septembre de sa sortie sur appareils mobiles. Le jeu vous proposera des combats stratégiques en équipe à 5 contre 5. Pour gagner, vous devrez coopérer avec vos équipiers afin de vaincre des Pokémon sauvages, monter de niveau pour faire évoluer votre Pokémon, et vaincre ceux de vos adversaires. L'équipe qui a marqué le plus de points à la fin du match est déclarée gagnante ! Ce jeu multiplateforme compatible entre Nintendo Switch et appareils mobiles vous permettra de jouer ensemble et les uns contre les autres. En outre, en vous connectant avec votre compte Nintendo ou votre compte au Club des Dresseurs Pokémon, vous aurez accès à vos données de jeu depuis n'importe quel appareil. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez jouer confortablement chez vous sur grand écran avec la version Nintendo Switch de Pokémon UNITE, ou facilement à l'extérieur grâce à la version mobile. Pokémon UNITE sera disponible en français, en italien, en allemand et en espagnol plus tard dans l'année.

Source : Pokemon