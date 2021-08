Pokémon Unite - Un nouveau personnage découvert via le datamining ?

Qu'on aime ou qu'on déteste cette pratique, le datamining fait désormais partie intégrante de notre environnement de jeu. Cette pratique pour rappel consiste à faire une fouille intensive dans les lignes de codes de jeux vidéo et autres afin de tenter de trouver des éléments prochainement disponibles, mais qui n'ont pas encore été révélé au grand public.

Après Animal Crossing : New Horizons et l'arrivée potentielle de Robusto, les dataminers semblent avoir fait une petite trouvaille en fouillant le code de Pokémon Unite, à savoir l'existence d'un personnage jouable encore non annoncé. Ils auraient ainsi réussi à déterminer son nom, son rôle ainsi que ses différentes capacités.

D'après les recherches des dataminers, ce fameux Pokémon ne serait autre que Leuphorie, le Pokémon Bonheur. le site PokéKalos a fait pour l'occasion une fiche complète dudit Pokémon et de ses différentes capacités que nous vous résumons ici.

Leuphorie débutera son combat en tant que Leveinard

Evolution en Leuphorie au niveau 4

Son Talent est Médic Nature : Il permet d'enlever toutes les altérations de statut du Pokémon

Attaques Lv 1-2

Ecras'Face - Frappe dans une direction et baisse la vitesse de l'adversaire

Vibra-Soin - Soigne le lanceur en continue et un allié sélectionné

Attaque Lv 4 - Remplace Ecras'Face

Bombe Oeuf - L'explosion inflige des dégâts et repoussent les adversaires

OU

Coup d'Main - Augmente la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque du lanceur et d'un allié sélectionné

Attaque Lv 6 - Remplace Vibra-Soin

E-Coque - Restaure des PV d'un allié mais également du lanceur. Un maximum de 3 oeufs peuvent être stockés.

OU

Glas de Soin - Supprime les altérations de statut du Pokémon allié et le rend insensible aux contrôles de foule pendant un court laps de temps.

Attaque Lv 9 - Capacité Unique

Bliss Assistance - Le lanceur s'élance en direction d'un Pokémon allié, lui fournissant un oeuf qui lui octroie un bouclier et augmente son Attaque et Attaque Spéciale pendant un court laps de temps. Le lanceur partage également les dégâts reçus par le Pokémon allié pendant un court instant. Si lorsqu'il s'élance, le lanceur touche un Pokémon ennemi, celui-ci se voit projeté en arrière.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page dédiée de PokéKalos. N'hésitez pas à nous dire si le profil de Leuphorie est susceptible de vous plaire pour vos prochains combats dans Pokémon Unite. L'existence du personnage n'ayant pas encore été confirmée par The Pokémon Company et Tencent, on attendra tout de même un communiqué officiel avant de penser plus sérieusement aux prochaines stratégies de match.

