Pokémon Unite sera disponible le 21 juillet à 9h00 sur l'eShop de la Nintendo Switch

Que donne la rencontre de l'univers de Pokémon avec le genre MOBA ? La plupart des joueurs vont pouvoir avoir la réponse à cette question dès le 21 juillet 2021 . Plus précisément, Pokémon Unite sera officiellement disponible en téléchargement gratuit à partir de 9h00 . À noter que le jeu est déjà disponible en pré-téléchargement sur l'eShop de la console pour les plus impatients d'entre-vous.

Entrez sur le terrain et affrontez vos adversaires avec Pikachu, Dracaufeu, Ectoplasma et bien d'autres Pokémon dans le Pokémon UNITE, le premier jeu de combat stratégique à 5 contre 5 de la série !

Préparez-vous au combat !

Bienvenue sur l'île d'Æos ! Ici, les Pokémon sont plus puissants et possèdent des capacités améliorées auxquelles les Dresseuses et Dresseurs du monde entier font appel au cours des Combats Unité.

Participez à des combats à 5 contre 5 pour déterminer qui marquera le plus de points dans le temps imparti. Chaque joueur contrôle un Pokémon appartenant à l'une des cinq catégories disponibles : Attaquant, Rapide, Polyvalent, Défenseur et Soutien. Envie de causer des dégâts ? Alors choisissez un Attaquant ! Vous préférez aider vos coéquipiers ? Les Pokémon de Soutien sont alors faits pour vous ! Retrouvez la liste complète des Pokémon disponibles ici.

Mettez K.O. des Pokémon sauvages pour faire évoluer votre partenaire Pokémon et récolter de l'énergie Æos. Déposez cette énergie sur l'un des objectifs situés dans la zone adverse pour faire gagner des points à votre équipe, et mettez K.O. les Pokémon de l'équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Coopérez en équipe et unissez vos forces pour décrocher la victoire !

Caractéristiques principales :