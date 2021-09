Pokémon Unite annonce son premier tournoi officiel

Alors que Tortank vient de débarquer dans Pokémon Unite, (voir détails sur le site officiel) on découvre sur le site officiel japonais que le MOBA de la Nintendo Switch (bientôt disponible aussi sur plateformes mobiles) va avoir droit à son premier tournoi officiel au Japon. Le tournoi aura lieu le 19 septembre prochain mais les inscriptions sont déjà ouvertes (jusqu'au 13 septembre .) Jusqu'à 256 équipes de 6 à 7 joueurs pourront participer et prendre part à des matchs à élimination directe. Ce tournoi est pour le moment réservé aux joueurs japonais mais il est baptisé "tournoi zéro" et a tout d'un tournoi test. En cas de succès, des tournois similaires devraient être organisés en Occident.

Pour rappel, Pokémon Unite est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (Téléchargez ici) et il arrive sur iOS (Téléchargez ici) et Android (Téléchargez là.)

Source : Pokemonunite