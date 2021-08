Pokémon Unite - La version mobile officialise sa date de sortie

Si les joueurs du monde entier peuvent profiter du nouveau MOBA Pokémon Unite depuis le 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch, il avait été annoncé qu'une version mobile serait également lancée ultérieurement. A l'occasion du Pokémon Presents de ce jour, il a été confirmé que la version mobile sortirait officiellement sur smartphones et tablettes à partir du 22 septembre 2021.

Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes sur les différentes Apple Store et Google Play. Il a été confirmé que les joueurs mobiles et Switch pourront jouer ensemble, et une offre est également en cours pour inciter un maximum de personnes à précommander l'application :

Au bout de 2,5 millions d'enregistrements, le Permis Unité de Pikachu sera offert

Au bout de 5 millions d'enregistrement, un costume spécial pour Pikachu sera offert

Vous trouverez toutes les informations concernant cette nouvelle version dans la vidéo ci-dessous.