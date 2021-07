Pokémon Unite dévoile enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch

C'est enfin officiel, l'attente pour la sortie de la version Nintendo Switch de Pokémon Unite se termine bientôt. La version console de salon/portable du Moba de Gamefreak mettant en scène des Pokémon sortira donc sur console Nintendo le 21 juillet prochain , soit dans moins d'une semaine à compter d'aujourd'hui.

Pour ce qui est de la version Mobile de Pokémon Unite, Game Freak nous donne rendez-vous en septembre pour sa sortie. En attendant, les joueurs qui lanceront le jeu avant le 31 août prochain recevront gratuitement le Pokémon Zeraora. Game Freak en profite aussi aujourd'hui pour confirmer le cross-save entre les versions Nintendo Switch et les versions Mobiles, vous pourrez continuer votre progression en alternant les plateformes sans aucun souci (lorsque la version Mobile sortira évidemment).

Avez-vous pu tester ce nouveau Moba ou attendiez-vous cette sortie officielle de la version Nintendo Switch ?

Pokémon UNITE sera disponible sur les appareils mobiles en septembre. Le jeu multiplateforme entre la Nintendo Switch et les appareils mobiles est prévu, ce qui permettra aux joueurs des deux plateformes de se battre ensemble et les uns contre les autres. De plus, si vous vous connectez avec votre compte Nintendo ou votre compte Pokémon Trainer Club, vous pourrez utiliser vos données de jeu sur n'importe quel appareil. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez jouer à la fois sur Nintendo Switch et sur un appareil mobile sans perdre votre progression.

???? #PokemonUNITE on Nintendo Switch



????️ July 21



⚡️ Get Zeraora just for logging in before August 31!



➡️ Details: https://t.co/HblnjdoH81 pic.twitter.com/9rNm5aNoTl