Pokémon Unite - Gardevoir entre dans l'arène multijoueur

Alors que de nombreux joueurs commencent à assimiler tranquillement les règles du MOBA Pokémon Unite sorti le 21 juillet dernier sur Nintendo Switch, TiMi Studios et The Pokémon Company commencent petit à petit à mettre en ligne du contenu additionnel. Dernier ajout en date, c'est l'arrivée du Pokémon Gardevoir.

Spécialisé dans les attaques à distance, ce nouveau Pokémon risque bien de faire pencher les préférences actuelles des joueurs qui vont revoir au passage leurs stratégies de combat. Il rejoint ainsi que casting des 20 personnages actuels, classés en attaque / défense / soutien. Pour rappel, vous pouvez obtenir le Pokémon Zeraora gratuitement jusqu'au 31 août si vous téléchargez le jeu sur l'eShop d'ici là.

A noter au passage que des petits bugs ont été remarqués ces derniers jours par l'équipe de développement, et que Dracaufeu a été nerfé au passage avec l'arrivée de Gardevoir. Pokémon Unite est, on le rappel, un MOBA gratuit accessible sur l'eShop et n'impose pas de posséder un abonnement au Nintendo Switch Online.

Gardevoir arrives to Aeos Island tonight at midnight PDT!



Along with the release of Gardevoir, we'll be addressing a few bugs including an issue with the Muscle Band not acting as intended when equipped by Charizard. — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 28, 2021

Attention, Trainers! Gardevoir is arriving to the shores of Aeos Island on July 28!



Keep your eyes open for when this Ranged Attacker steps into battle this Wednesday! #PokemonUNITE pic.twitter.com/3eurxLvZH5 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 27, 2021

Source : Nintendo