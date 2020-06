Pokémon Unite : la vidéo de présentation bat le record de dislike du premier trailer de Metroid Prime : Federation Force

Les fans de Nintendo ont un nouveau champion ! Comme vous le savez sûrement, The Pokémon Company a raté la présentation de son Pokémon MOBA : Pokémon Unite, en n'offrant pas aux joueurs ce qu'ils s'étaient imaginés (voir là.) Et même si cela ne présage en rien de la qualité du jeu et de son (probable) succès, depuis c'est un flot ininterrompu de critiques et de "dislike"... Ce n'est pas la première fois qu'un jeu est la cible d'un tel mécontentement/acharnement de la part des fans. C'est même un grand classique. Cela arrive lorsqu'il y a un trop gros décalage entre les attentes des joueurs et le jeu qu'on leur propose. En 2015, Nintendo avait eu le même souci avec Metroid Prime : Federation Force un spin-off malencontreusement présenté comme "un vrai Metroid" dont la découverte avait sidéré les joueurs qui attendaient depuis plusieurs années déjà un nouvel épisode canonique (qu'ils attendent d'ailleurs toujours depuis !) Pour plus de détails, retrouvez notre édito de l'époque et le test du jeu.

Jusqu'à la présentation de Pokémon Unite , Metroid Prime : Federation Force était d'ailleurs le jeu lié à Nintendo le plus mal aimé des joueurs si on se fie justement au nombre de "dislike" sous son trailer de présentation. Mais aujourd’hui les 95 000 "dislike" de font presque sourire lorsqu'on les compare au 154 000 "j'aime pas" (au 27 juin 2020 ) du Pokémon Présents dédié à Pokémon Unite (sachant que les pages Youtube officielles au Japon et e n Europe ont préféré désactiver leur compteur- comme ils l'avaient fait aussi pour Metroid Prime : Federation Force ...)

Pour plus de détails sur Pokémon Unite, retrouvez notre news spéciale et en attendant d'autres informations, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire;