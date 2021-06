Pokémon Unite : liste de tous les Pokémon présents au lancement du nouveau MOBA gratuit

Pokémon Unite est un nouveau jeu gratuit qui s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et mobiles et pourrait bien devenir l'un des incontournables de la console à côté des autres free-to-play comme Fortnite. Pour mémoire, Pokémon Unite est un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) en équipe de 5 contre 5 dans lequel on dirige un Pokémon dans des combats en temps réel. Depuis peu, un test réseau est disponible sur l'eShop japonais. On vous en a montré un aperçu avec notre vidéo (à voir ici.) Aujourd'hui grâce au compte Twitter SciresM, on en apprend un peu plus sur les 23 Pokémon qui seront disponibles au lancement. Retrouvez cette liste ci-dessous avec les noms des Pokémon en français

Pour rappel, Pokémon Unite est attendu le mois prochain sur Nintendo Switch et un peu plus tard, en septembre sur les plateformes mobiles.

Liste des Pokémon disponibles au lancement de Pokémon Unite