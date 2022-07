Pokémon Unite fête son premier anniversaire avec une série d'événements

La licence Pokémon a connu bon nombre de dérivé, et avec Pokémon Unite, c'est au genre DOTA qu'elle s'est frottée. Alors que beaucoup pensaient que le titre ne tiendrait pas sur la durée, Pokémon Unite semble faire son bonhomme de chemin et célèbrera le 21 juillet son premier anniversaire. Pour cette occasion, TiMi Studio Group et The Pokémon Company International ont planifié tout un tas de mis à jour et d'évènements que nous vous laissons découvrir ci-dessous :

Des permis Unité et des Holo-costumes en bonus de connexion

Du jeudi 21 juillet 2022 à 07:00 UTC au mercredi 12 octobre 2022 à 23:59 UTC.

Pendant cinq jours maximum, durant la période de l’évènement, les joueurs et joueuses recevront un permis Unité et un Holo-costume en se connectant. En cas de doublon, 100 Pièces Æos leur seront offertes à la place pour chaque permis Unité ou Holo-costume déjà possédé.

Jour 1 : Pikachu + Pikachu élégant

Jour 2 : Lucario + Lucario musical

Jour 3 : Tortank + Tortank pompier

Jour 4 : Ronflex + Ronflex au dodo

Jour 5 Nymphali + Nymphali à carreaux

Six nouveaux permis Unité

Trois nouveaux permis Unité seront ajoutés prochainement à Pokémon UNITE, et trois autres seront révélés en septembre !

Jeudi 21 juillet : Givrali

Jeudi 4 août : Mouscoto

Mardi 16 août : Tyranocif

Défi gâteau d'anniversaire

Du jeudi 21 juillet 2022 à 7:00 UTC au jeudi 1er septembre 2022 à 23:59 UTC

Durant cette période, les joueurs et joueuses recevront du glaçage en se connectant, en combattant ou en terminant des missions en jeu. En récoltant assez de glaçage, il sera possible de confectionner un gâteau d’anniversaire et ainsi de recevoir des récompenses.

Le défi des boss

Le tout premier mode de parties rapides JcE de Pokémon UNITE débarque pour une durée limitée. Les joueurs et joueuses devront travailler en équipe pour venir à bout d’une série de puissants boss Pokémon. Plus le score de l’équipe sera élevé dans le classement du défi des boss, meilleures seront les récompenses obtenues.

Première période : du jeudi 21 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022

Deuxième période : du lundi 1 er août 2022 au dimanche 7 août 2022

août 2022 au dimanche 7 août 2022 Troisième période : du lundi 15 août 2022 au dimanche 21 août 2022

Nouvelle fonctionnalité : les Médailles de renfort Pokémon

Les Médailles de renfort Pokémon rejoignent la liste des objets disponibles dans les récompenses d’énergie. Elles possèdent trois grades : or, argent et bronze. Les joueurs et joueuses pourront personnaliser leurs combinaisons pour utiliser les effets des Médailles de renfort Pokémon en combat.

Défi glacial de Givrali

Du jeudi 21 juillet 2022 à 07:00 UTC au dimanche 14 août 2022 à 23:59 UTC.

Le permis Unité de Givrali pourra être obtenu en terminant les missions spéciales de ce défi. Givrali est un Attaquant et sa capacité Unité s’intitule « Terrain Glacial ». De nouveaux Holo-costumes seront également disponibles au lancement de cet évènement !

Le Pass de combat de la saison 9 : Pikachu groupe de musique

Du jeudi 21 juillet 2022 à 7:00 UTC au jeudi 1er septembre 2022 à 23:59 UTC

À partir du jeudi 21 juillet, les joueurs et joueuses pourront se procurer le nouveau Pass de combat de la saison, qui contient les Holo-costumes Pikachu groupe de musique et Grodoudou chanteuse. Le Pass de combat de la saison 9 comportera également des missions de Pass de combat avec des tickets spéciaux de Pass de combat à la clé. Ces tickets pourront être échangés contre des Holo-costumes, des articles de mode et d’autres récompenses des Pass de combat des saisons 1 et 2.[1]

Les parties classées de la saison 5 démarrent

Du jeudi 21 juillet 2022 à 07:00 UTC au mercredi 31 août 2022 à 23:59 UTC.

La nouvelle saison des parties classées démarre le jeudi 21 juillet. Archéduc en smoking sera offert à toutes les personnes atteignant le rang Expert.

Campagne d'invitation d'amis

Du jeudi 21 juillet 2022 à 7:00 UTC au jeudi 11 août 2022 à 23:59 UTC

En invitant de nouveaux amis à rejoindre Pokémon UNITE, les joueurs et joueuses et leurs amis peuvent recevoir des récompenses. La personne qui envoie l’invitation recevra une boîte aléatoire contenant des Tickets Holo-costume, des Boosts d’énergie ainsi que d’autres récompenses. Les invités auront une chance d’obtenir Flagadoss cozy en remportant un certain nombre de parties classées après avoir utilisé le code d’invitation.[2]

Évènement de retour de Dresseurs

Du jeudi 21 juillet 2022 à 7:00 UTC au jeudi 4 août 2022 à 23:59 UTC

Les joueurs et joueuses peuvent recevoir diverses récompenses en faisant équipe avec des amis ou d’autres joueurs qui ne se sont pas connectés depuis au moins 14 jours.