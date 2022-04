GAMERS ASSEMBLY : retour cette semaine en physique du plus grand événement esport français - Demandez le programme !

Après deux années compliquées (on va résumer cela comme ça), les grands évènements culturels et sportifs reviennent petit à petit en physique. Ainsi, après deux éditions uniquement virtuelles, la 22ème édition de la Gamers Assembly qui est un événement esport français bien connu des joueurs, se tiendra cette semaine du 16 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers. Que vous soyez joueur occasionnel ou aguerri, amateur ou professionnel, voilà une belle occasion de partager un moment festif avec des milliers de joueurs français mais aussi européens mais aussi de participer à des tournois PC ou consoles, seul ou en équipe, sur des tas de titres divers et variés. Parmi les jeux stars de l'évènement, vous retrouverez ainsi sur PC, l'inévitable League of Legends mais aussi Hearthstone et StarCraft II; et sur consoles, Dragon Ball FighterZ, Fifa 22 ou encore Tekken 7. Et si vous ne jouez que sur Nintendo Switch, pas de panique ! Vous pourrez aussi participer à des tournois de Super Smash bros. Ultimate et de Pokémon Unite et peut-être même être sacré champion, et remporter "un peu" d'argent- soyons fou.

La Gamers Assembly, c'est aussi des exposants, du cosplay, des animations, un espace famille, des tables rondes, des let's play, etc. Si vous êtes à Poitiers ou dans les environs ce week-end, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour en savoir plus, voir la liste des compétitions, des jeux et des prix ci-dessous. Pour réserver votre place, la billetterie est ICI et toutes les infos pratiques sont LA. Sinon, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de la Gamers Assembly.

GAMERS ASSEMBLY FESTIVAL ÉDITION 2022