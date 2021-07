Pokémon Unite, le Moba de Gamer Freak fête son lancement sur Nintendo Switch en vidéo

Il est désormais là, Pokémon Unite, le Moba made in Gamefreak qui vous donnera l'occasion d'affronter d'autres joueurs en 4 contre 4, est désormais disponible (uniquement en anglais pour l'instant), du moins sur Nintendo Switch. En effet, pour l'instant le titre n'est sorti que sur la console hybride et sa sortie sur plateforme Mobile ne saurait trop tarder puisque celle-ci est attendue en septembre .

Pour fêter la sortie de son Moba Free 2 Play, et sans avoir besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online, Game Freak nous a sorti la traditionnelle bande-annonce de lancement de Pokémon Unite. Enfin les créateurs des Pocket-Monster ont aussi annoncé que le jeu venait de débuter sa première saison avec ses événements et équipements (cosmétiques) dédiés. De quoi donner envie de se lancer dans l'aventure.

Quelles sont vos premières impressions sur Pokémon Unite ? N'hésitez surtout pas à former des équipes de joueurs dans les commentaires et n'oubliez pas le "NM" (pour Nintendo-Master) dans vos pseudos pour vous reconnaitre !

ntrez sur le terrain et affrontez vos adversaires avec Pikachu, Dracaufeu, Ectoplasma et bien d'autres Pokémon dans le Pokémon UNITE, le premier jeu de combat stratégique à 5 contre 5 de la série !

Préparez-vous au combat !

Bienvenue sur l'île d'Æos ! Ici, les Pokémon sont plus puissants et possèdent des capacités améliorées auxquelles les Dresseuses et Dresseurs du monde entier font appel au cours des Combats Unité.

Participez à des combats à 5 contre 5 pour déterminer qui marquera le plus de points dans le temps imparti. Chaque joueur contrôle un Pokémon appartenant à l'une des cinq catégories disponibles : Attaquant, Rapide, Polyvalent, Défenseur et Soutien. Envie de causer des dégâts ? Alors choisissez un Attaquant ! Vous préférez aider vos coéquipiers ? Les Pokémon de Soutien sont alors faits pour vous ! Retrouvez la liste complète des Pokémon disponibles ici.

Mettez K.O. des Pokémon sauvages pour faire évoluer votre partenaire Pokémon et récolter de l'énergie Æos. Déposez cette énergie sur l'un des objectifs situés dans la zone adverse pour faire gagner des points à votre équipe, et mettez K.O. les Pokémon de l'équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Coopérez en équipe et unissez vos forces pour décrocher la victoire !

Caractéristiques principales :

Les capacités Unité : libérez le vrai potentiel de vos Pokémon avec les capacités Unité ! Utilisez ces capacités Pokémon, inédites et exclusives aux Combats Unité, pour renverser le cours de la bataille, même dans les situations les plus désespérées.

libérez le vrai potentiel de vos Pokémon avec les capacités Unité ! Utilisez ces capacités Pokémon, inédites et exclusives aux Combats Unité, pour renverser le cours de la bataille, même dans les situations les plus désespérées. Grimpez dans les classements : vous souhaitez montrer toute l'étendue de vos talents ? Prenez part à des parties classées et remportez des points à mesure que vous gravissez les rangs du classement mondial !

vous souhaitez montrer toute l'étendue de vos talents ? Prenez part à des parties classées et remportez des points à mesure que vous gravissez les rangs du classement mondial ! La communication est essentielle : même les Dresseurs les plus talentueux savent combien il est important de communiquer afin de garantir le succès de leur équipe. Utilisez au mieux les signaux, le chat rapide et, pour la première fois dans un jeu Pokémon, le chat vocal afin de communiquer et d'agir en coordination avec votre équipe.

même les Dresseurs les plus talentueux savent combien il est important de communiquer afin de garantir le succès de leur équipe. Utilisez au mieux les signaux, le chat rapide et, pour la première fois dans un jeu Pokémon, le chat vocal afin de communiquer et d'agir en coordination avec votre équipe. Combattez avec classe : entrez sur le terrain au sommet de votre gloire stylistique en portant des Holo-costumes ! Grâce à une technologie spéciale développée à partir de l'énergie Æos, vous pouvez parer vos Pokémon d'habits holographiques en tous genres*, dont le catalogue des styles s'étoffera régulièrement !

entrez sur le terrain au sommet de votre gloire stylistique en portant des Holo-costumes ! Grâce à une technologie spéciale développée à partir de l'énergie Æos, vous pouvez parer vos Pokémon d'habits holographiques en tous genres*, dont le catalogue des styles s'étoffera régulièrement ! Jeu multiplateforme : jouez avec des Dresseurs du monde entier sur une console Nintendo Switch ou sur un appareil mobile compatible (disponible sur appareils mobiles en septembre prochain) grâce au système multiplateforme. Vous pouvez utiliser votre compte au Club des Dresseurs Pokémon ou votre compte Nintendo à la fois sur la Nintendo Switch et sur vos appareils mobiles pour que vos progrès soient synchronisés entre vos appareils.

Remarque : le jeu sera disponible uniquement en anglais à sa sortie. La version française sera disponible à une date ultérieure.