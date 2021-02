Pokémon Unite annonce sa Bêta régionale au Canada

Annoncé lors d'un Pokémon Presents l'année dernière, Pokémon Unite s'est fait discret depuis maintenant plusieurs mois. Développé en collaboration avec le géant chinois Tencent, il semblerait que les choses s'accélèrent et que le jeu donne enfin de ses nouvelles.

En l'occurrence, nous découvrons qu'une session Bêta régionale de Pokémon Unite va être mise en place pour le mois de mars 2021 seulement pour le Canada et uniquement pour les utilisateurs Android. Grâce à cette annonce, il ne fait aucun doute que les développeurs sont en train de tester les serveurs mondiaux et il se pourrait bien qu'une session de test nous soit aussi organisée à nous Européen dans les mois à venir. En tout cas nous serons vite fixés car de potentielles annonces pourraient voir le jour lors du Pokémon Day le 27 février 2021 .

Pour rappel, Pokémon Unite est un jeu mobile à genre MOBA qui a été mal réceptionné par les joueurs lors de son annonce, forçant même The Pokemon Company à désactiver le compteur de Like/Dislike sur toutes les vidéos promouvant le jeu sur Youtube. Et vous, est-ce que votre avis sur le jeu a changé depuis l'année dernière ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

