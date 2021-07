Robusto et le Perchoir, le café du musée pourraient revenir dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est un des gros succès de ces derniers mois sur Nintendo Switch qui totalisent plus de 32.63 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en mars 2020 alors que la crise liée au coronavirus était en pleine explosion... Pour autant pour les premiers acheteurs, surtout pour ceux qui ont énormément joué les premières semaines, bien aidés par le confinement les obligeant à rester chez eux, le jeu a fini par perdre de son attrait par manque de nouveautés. Conscient de ce problème, Nintendo a promis du contenu gratuit qui devrait arriver cette année et pourrait inciter les joueurs déçus à relancer leur jeux. Décorations des autres intérieurs, ravalement des façades, nouveaux lieux ou nouvelles îles à explorer ou encore nouvelles activités... Les pistes sont nombreuses. Beaucoup aimeraient aussi retrouver des figures importantes des autres épisodes comme Tortimer ou encore Robusto qui sont toujours absents du jeu.

Et si pour l'instant, il n'y a aucune infos officielle, sachez que selon le site Animal Crossing World, Robusto et son Perchoir pourraient revenir dans le jeu. En effet, des lignes de codes trouvées dans la dernière mise à jour du jeu feraient référence au "café du musée" ("IdrMuseumCafe".) Pour rappel, Robusto est un pigeon qui travaille au café du musée dont le nom est le Perchoir. Ce café, qui est soit au sous-sol du musée, soit dans un bâtiment à part, apparait dans tous les jeux de la série depuis Animal Crossing: Wild World. et il ne serait donc pas étonnant qu'il revienne dans Animal Crossing : New Horizons. Parmi les autres références trouvées dans la dernière mise à jour du jeu on trouve aussi "MuseumLevel" ou encore le drapeau " cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe" qui pourrait annoncer la construction du Perchoir... Alors attention, ces "informations" sont à prendre avec des pincettes car il y avait déjà des références au café dans la mise à jour précédente du jeu, et cela ne signifie donc pas forcément que Robusto et son perchoir feront partie du "nouveau contenu" tant attendu.

Alors que nous réserve Nintendo avec Animal Crossing : New Horizons ? Souvenez-vous qu'en 2016, Animal Crossing: New Leaf s'est transformé trois ans après sa sortie en version Welcome amiibo lui ajoutant une compatibilité amiibo, un camping mais aussi des mini-jeux, Animal Crossing : Puzzle League et Evasion de l'île Déserte... Nintendo pourrait-il s'inspirer de ce modèle ? Encore un peu de patience... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

