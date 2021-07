Animal Crossing : New Horizons recevra sa prochaine mise à jour le 29 juillet prochain et confirme du "nouveau contenu gratuit" à venir en 2021

Cela faisait longtemps qu'on en entendait plus parler mais se rappelle tout d'un coup à notre bon souvenir. En effet le jeu s'apprête à recevoir une mise à jour afin de lancer la saison des feux d'artifice mais aussi de façon à recevoir de nouveaux objets saisonniers. La mise à jour sera disponible le 29 juillet prochain . Et si vous vous impatientez de découvrir de vrais nouveaux contenus, Nintendo a dans la foulée de l'annonce de la mise à jour, pris la peine de rappeler que "du nouveau contenu gratuit" était en cours de développement et qu'il serait proposé cette année. Tout ce qu'il faut donc c'est de la patience. Alors quel nouveau contenu, Nintendo nous prépare-t-il ? On espère le découvrir très prochainement.

Outre ces mises à jour, du nouveau contenu gratuit pour Animal Crossing: New Horizons est en cours de développement et sera proposé dans le courant de l'année. Plus d'informations sont à venir. Merci de votre soutien et de votre patience.

Une nouvelle mise à jour pour #AnimalCrossingNewHorizons sera disponible le 29/07. Assurez-vous d'avoir la dernière version pour profiter des prochains feux d'artifice hebdomadaires et des nouveaux objets de saison. pic.twitter.com/ojeAYihhjI — Nintendo France (@NintendoFrance) July 27, 2021