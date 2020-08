Guide complet : tout ce qu'il faut savoir sur la saison des feux d'artifice d' Animal Crossing : New Horizons

La saison des feux d'artifice commence ce week-end dans Animal Crossing : New Horizons suite à la mise à jour 1.4.0 (voir détails ICI) ! Tous les dimanches du mois d'août , le jeu de Nintendo prend un petit air de fête nationale avec des feux d'artifice et une tombola spéciale. Pour ne rien manquer et pour tout savoir sur ce nouvel événement saisonnier, retrouvez notre guide complet sur cette page.

Le spectacle débute tous les dimanches du mois d'août à 20H00 (dans l'hémisphère nord) aux dates suivantes :

2 août 2020

9 août 2020

16 août 2020

23 août 2020

30 août 2020

Pendant le feux d'artifice, il est possible de participer à une tombola pour obtenir des objets exclusifs, d'obtenir des serre-têtes spéciaux et aussi de créer ses propres motifs de feux d'artifice. Retrouvez le détail de ces événements ci-dessous.

Tombola de Rounard

Rounard fait une petite tombola permettant de recevoir des objets de fête inédits. Il y en a douze différents que l'on reçoit aléatoirement. De notre expérience, si vous faites tourner la roue douze fois de suite, vous obtiendrez les douze objets sachant que chaque tour de roue (et donc chaque objet) coûte 500 clochettes . Prévoyez donc un peu de monnaie mais aussi de la place dans votre inventaire ! Voici la liste des objets à gagner et leur numéro :

Cierge magique rouge (usage unique) Cierge magique bleu (usage unique) Feu d'artifice fontaine (usage unique) Lance-Bulle (5 utilisations) Éventail d'Uchiwa Moulin Sans-gêne Ballon de baudruche rouge Ballon de baudruche bleu Ballon de baudruche jaune Ballon de baudruche vert Ballon de baudruche rose

Les serre-têtes de Marie

Il y a cinq feux d'artifice en août et quatre serre-têtes spéciaux offerts par Marie. Pour les obtenir, il faut donc assister aux feux et, bien sûr, aller parler à Marie (sinon : pas de serre-tête, logique.): Voici les serre-têtes que l'on peut obtenir :

serre-tête cœur

serre-tête étoile

serre-tête fleur

serre-tête boule

Feux d'artifice personnalisés

En allant parler à Marie qui exceptionnellement se joint à la populace sur la place de la Mairie, on peut programmer le lancement de feux d'artifice personnalisés. On peut décider d'envoyer n'importe quel motif personnalisé que l'on a déjà en stock ou, évidemment, en créer des spéciaux pour l'occasion. Jusqu'à dix motifs peuvent être donnés à Marie dans l'ordre que l'on souhaite. A partir de là, plusieurs fois dans la nuit, la série de feux d'artifice que l'on aura créer viendra illuminer le ciel de notre île devant nos yeux ébahis. Oh, la belle bleue !

A l'arrivée, la saison des feux d'artifice est un événement sympathique, à vivre seul, ou mieux en invitant des amis pour le vivre avec nous. On peut même en faire un rêve... Retrouvez notre vidéo de l’événement ci-dessous.

A l'arrivée, la saison des feux d'artifice est un événement sympathique, à vivre seul, ou mieux en invitant des amis pour le vivre avec nous. On peut même en faire un rêve... Retrouvez notre vidéo de l'événement ci-dessous.