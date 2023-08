Pokémon Unite - Du contenu pour fêter les 2 ans du jeu

Si on nous avait dit il y a 2 ans que la licence Pokémon aurait le droit à son propre MOBA, on n'y aurait certainement pas cru, et pourtant, Pokémon Unite est toujours bien installé sur Nintendo Switch. Pour célébrer son deuxième anniversaire comme il se doit, The Pokémon Company vient d'annoncer quelques nouveautés à venir :

Arrivée du mode Défense Drastique (Protéger Forgelina contre les assauts ennemis)

Mewtwo débarque en Pokémon Jouable

Il aura la possibilité d'évoluer en Méga-Mewtwo X

Permis Unité X à débloquer jusqu'au 15 août

A partir du 17 août, possibilité de débloquer le Permis Unité Y

Mega-Mewtwo Y sera débloqué avec ce permis

Le Distributeur de Cadeaux est de retour pour les 2 ans du site